Общество

Минэк разработал условия вырубки леса при создании горнолыжных комплексов

Горнолыжные комплексы (ГЛК) будут обязаны заниматься восстанавливать леса, если для создания и эксплуатации объектов такого комплекса были вырублены деревья. Соответствующие поправки внес Минэкономразвития в доработанную версию законопроекта об обеспечении условий для создания горнолыжных курортов.

Сейчас в России более 4 млн катающихся на лыжах и их число продолжает расти, сообщили в Минэкономразвития.

«С этой целью необходимо развивать действующие горнолыжные комплексы, увеличивать количество трасс и подъемников, а также создавать благоприятные условия для строительства новых объектов. Текущая редакция законопроекта доработана с учетом мнений отраслевого и бизнес-сообществ, общественных объединений и организаций, а также Минприроды как регулятора в сфере лесных отношений, и максимально соблюдает баланс интересов бизнеса и природоохранных норм», — заявили в министерстве.

В предыдущем варианте документа было отдельно указано, что рубки допускаются в целом в защитных лесах, а сейчас конкретизировали, что в горных, пишут «Известия».

«Важно отметить, что законопроект не предусматривает бесконтрольные рубки лесных насаждений и разноплановую застройку лесных участков, а сплошная рубка требуется исключительно для строительства объектов, входящих в состав горнолыжного комплекса», — отмечается в пояснительной записке.

В Минприроды заявили, что ведомство «поддерживает развитие уже действующих горнолыжных курортов в специально выделенных рекреационных зонах национальных парков».

«Ключевое при строительстве новых горнолыжных курортов за пределами парков — обеспечить лесовосстановление. Такой механизм закреплен в Лесном кодексе и обязывает компании не только высаживать деревья, но и в течение трех лет осуществлять агротехнический уход за саженцами», — сообщили в ведомстве.