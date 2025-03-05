Общество

ЛДПР предложила объявить частичную амнистию женщин

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение парламента проект постановления о частичной амнистии женщин, находящихся в исправительных учреждениях.

Согласно документу, предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы женщин за совершение преступлений ненасильственного характера, за исключением любых преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, пишет РИА Новости.

Кроме того, согласно пункту два проекта постановления, предлагается освободить от наказания осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести женщин, ранее не отбывавших наказания в исправительных учреждениях, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, беременных женщин, женщин старше 60 лет, женщин-инвалидов I или II группы, женщин, являющихся женами инвалидов боевых действий I или II группы, а также вдовами и одинокими матерями, чьи мужья или дети погибли при защите Отечества.