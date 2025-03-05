Псковских родителей предупредили о вербовке подростков для диверсий

Областное родительское собрание, посвященное предупреждению вербовки несовершеннолетних для совершения противоправных действий, прошло в Псковской области 6 марта. Инициатором собрания выступил комитет по образованию Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.
Фото: комитет по образованию Псковской области
Начальник отдела региональной политики комитета Андрей Ниневский рассказал о реальных историях, когда подростки за небольшое вознаграждение совершали поджоги объектов критически важной инфраструктуры: энергообъектов, коммуникаций, государственных учреждений и транспорта. По словам представителя комитета, все эти случаи связаны с вербовкой украинскими спецслужбами через социальные сети. Совершённые преступления грозят подросткам до 20 лет лишения свободы.
В ходе собрания родителям представили типичный портрет потенциальной жертвы вербовщиков, описали психологические методы, используемые злоумышленниками, а также дали практические рекомендации по защите детей.
Среди основных рекомендаций выделены следующие:
Комитет по образованию Псковской области призывает родителей быть бдительными и активно участвовать в защите своих детей от подобных угроз.