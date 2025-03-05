Общество

Работы по капитальному ремонту школы №7 продолжаются в Великих Луках

Работы по ﻿капитальному ﻿ремонту школы ﻿№7 продолжаются в Великих Луках в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города Великие Луки.

Фотографии: управление образования города Великие Луки

«Это ﻿важный шаг для создания ﻿комфортных ﻿и ﻿современных ﻿условий ﻿обучения ﻿для всех ﻿учащихся», – отметили в управлении.

На сегодняшний день в рамках капитального ремонта уже выполнены следующие виды работ:

выполнен демонтаж деревянных и бетонных полов на этажах,;

ведутся демонтажные работы полов библиотеки, подсобных помещений и столовой, сантехнического оборудования;

производится монтаж отдельных стояков канализации, расчистка рустов потолков 1 этажа;

производится вынос отметки чистых полов по 1,2,3 этажам;

произведен завоз материалов для канализации, произведены замеры оконных изделий;

ведутся демонтажные работы сантехнического оборудования, а также демонтажные работы водоснабжения и водоотведения.

«Уверены, ﻿что обновленная ﻿школа ﻿станет ﻿уютным ﻿и ﻿современным ﻿местом для обучения и ﻿развития наших будущих ﻿поколений», – добавили в управлении.