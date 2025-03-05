Работы по капитальному ремонту школы №7 продолжаются в Великих Луках в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города Великие Луки.
Фотографии: управление образования города Великие Луки
«Это важный шаг для создания комфортных и современных условий обучения для всех учащихся», – отметили в управлении.
На сегодняшний день в рамках капитального ремонта уже выполнены следующие виды работ:
«Уверены, что обновленная школа станет уютным и современным местом для обучения и развития наших будущих поколений», – добавили в управлении.