Общество

Курсанты помогли воспитанникам Детской деревни SOS-Псков изготовить открытки

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России помогли воспитанникам Детской деревни SOS-Псков изготовить поздравительные открытки к 8 Марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России провели для детей, которых воспитывают SOS-мамы.

Ребята проявили терпение и фантазию, желая сделать приятный сюрприз в Международный женский день тем, кто полностью посвятил себя заботе и воспитанию детей-сирот, сделав материнство призванием и профессией, рассказали в вузе.