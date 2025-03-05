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Общество

Рабочую неделю предлагают сократить до 30 часов

08.03.2025 14:00|ПсковКомментариев: 0

Трудовые отношения уже не соответствуют духу времени, посчитали в КПРФ. Поэтому созданная в партии рабочая группа, в которую вошли ученые-правоведы, юристы, представители профсоюзов, а также депутаты всех уровней, подготовила новый проект Трудового кодекса. Его внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ. Одна из главных новаций этого документа, который появился в официальной электронной базе, переход на 30-часовую рабочую неделю. «Парламентская газета» разбиралась, что предлагается изменить в законе о труде.

Фракция КПРФ внесла в Госдуму проект нового Трудового кодекса, в котором предлагается ряд новшеств, связанных с ограничениями в работе. Это запрет на сверхурочную работу, право на сокращенное рабочее время для одиноких родителей, установление четких правил, по которым работникам начисляется зарплата, введение квот для молодых специалистов с гарантией трудоустройства по специальности и многое другое.

«Новый Трудовой кодекс необходим потому, что действующий кодекс откровенно плохо защищает права трудящихся, — рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ Юрий Афонин. —  У российских наемных работников — а по данным Росстата это 93% экономически активного населения страны — масса проблем. Тяжелые условия труда, непрозрачные правила, по которым начисляется зарплата, неоплачиваемые переработки, уязвимость профсоюзных активистов и так далее. О тяжелом положении работников ясно говорит и макроэкономическая статистика. За последние полтора десятилетия доля оплаты труда в национальном доходе значительно упала, а доля прибыли бизнеса — резко возросла. Эту тенденцию необходимо переломить, в том числе с помощью очень серьезных изменений трудового законодательства. Мы пришли к выводу, что «латать» поправками существующий кодекс бессмысленно, поэтому и разработали проект нового Трудового кодекса». 

Главной новацией проекта кодекса стало предложение ограничить продолжительность рабочего времени 30 часами в неделю.

«Мы рассматриваем это как веление времени, — считает Юрий Афонин. — Во многих развитых странах сейчас обсуждают идею сокращения рабочего дня и рабочей недели. И это неслучайно. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Развитие технологий создает все условия для роста производительности труда. Идет роботизация, развиваются системы искусственного интеллекта. Поэтому мы убеждены, что рабочее время современного человека может и должно быть сокращено, чтобы он получил больше времени для отдыха, общения с родными и друзьями, интеллектуального и физического развития. Уверен, что, если бы СССР сохранился, рабочая неделя давно уже была бы 30-часовой. Конечно, в нынешних условиях на целом ряде производств люди будут работать больше. Но пусть за все время, что выходит за рамки этих 30 часов, они получают сверхурочную оплату. Это поднимет средний уровень зарплат в стране, а значит — поддержит рост экономики». 

Впервые мысль о 8-часовом рабочем дне была озвучена в 1817 году английским предпринимателем Робертом Оуэном, когда он заявил о своем принципе:

«Восемь часов для работы, восемь часов для отдыха, восемь часов для сна». С тех пор борьба за 40-часовую рабочую неделю и 8-часовой рабочий день стала одной из главных задач рабочего движения. Но первые сдвиги в этом направлении случились только в XX веке.

Россия ввела 8-часовой рабочий день первой в мире — сразу после Октябрьской революции 1917 года. До этого российские мужчины работали 11,5 часа, а женщины — 10 часов шесть дней в неделю. Первые десятилетия советские люди работали по шесть дней в неделю с одним выходным, но позже, в 1967 году, всех перевели на рабочий график 5/2.

Кроме России, 40-часовая рабочая неделя принята за стандарт в США, хотя он часто нарушается: 40% американских работников трудятся по 50 часов в неделю. Столько же официально длится рабочая неделя в Японии, но в этой стране корпоративная культура часто приводит к большим переработкам — до 40 дополнительных часов в неделю. В Европе самая большая средняя продолжительность рабочей недели у греков — 39 часов в неделю, а меньше всех работают немцы — около 26 часов в неделю.

Дискуссии о необходимости перехода на 30-часовую рабочую неделю или какой-либо другой похожий вариант продолжаются уже не одно десятилетие, то вспыхивая, то угасая. Однако никаких серьезных научных или социологических исследований по этому вопросу не проводилось.

«Это преждевременная инициатива. Могу сказать со всей уверенностью, что никаких психологических исследований, как на человека повлияет переход на 30-часовой рабочий день, в нашей стране не проводилось. А это очень сложный вопрос. Тем более что такое решение напрямую связано с экономикой в целом и с благополучием каждого человека. Поэтому, повторюсь, считаю, что сейчас такая инициатива преждевременна», — заявил «Парламентской газете» психолог Михаил Колюшин.

В заключении, которое дали в правительстве РФ на проект закона, также говорится о необходимости научных и других исследований, пишет «Парламентская газета».

«В материалах к законопроекту не представлены какие-либо научные, статистически, социологические и иные данные, обосновывающие необходимость принятия данного нормативного правового акта в новой редакции», — говорится в документе.

Также в заключении указано, что проект закона частично дублирует положения действующего кодекса и других законов. А положения, которые регулируют труд работников-инвалидов и касаются пенсионного обеспечения граждан, противоречат некоторым федеральным законам.

Источник: Псковская Лента Новостей
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