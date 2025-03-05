Общество

Александр Козловский: 8 марта - Этот день – замечательный повод сказать женщинам слова благодарности

Международный женский день - это замечательный повод выразить благодарность женщинам. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Дорогие, уважаемые, прекрасные женщины! От всего сердца поздравляю вас с самым теплым, весенним праздником – Международным женским днем! Этот день – замечательный повод сказать слова благодарности за вашу доброту, заботу, терпение и бесконечную энергию, которую вы вкладываете в развитие нашего общества. Вы – надежная опора семьи, вдохновляющий пример в работе, верные соратники и друзья», - сказал Александр Козловский.

Депутат отметил, что женские поддержка и милосердие, а также волонтерская деятельность помогают в условиях специальной военной операции.

«Вы помогаете тем, кто нуждается в заботе, дарите тепло своим сердцем и доказываете, что женская доброта и сочувствие способны преодолеть любые испытания. С праздником, дорогие женщины! Пусть в вашей жизни всегда будет место для счастья, улыбок, тепла и любви! Желаю здоровья, вдохновения и мира вам и вашим близким! Особые слова благодарности сегодня хочу выразить моему учителю математики Любови Павловне Выродовой – замечательному человеку, педагогу с большим сердцем (на снимке). Её труд, мудрость и искренняя забота о своих учениках – пример истинного профессионализма и человеческой теплоты. Она всегда была рядом с нами – в радостные и трудные моменты, поддерживала, помогала поверить в себя, учила не бояться трудностей и идти к своей цели. Её уроки стали для меня настоящей школой жизни. Поздравляю и свою первую учительницу Наталью Ивановну Цацко и классного руководителя Татьяну Дмитриевну Шафранову. Спасибо за всё! Низкий поклон с пожеланиями доброго здоровья и благополучия», - подытожил Александр Козловский.