Общество

Разработана нановакцина против атеросклероза

Китайские специалисты смогли разработать «коктейльную нановакцину» для предотвращения образования бляшек в артериях, которые считаются одной из главных причин сердечных заболеваний. Об этом заявила группа ученых из Нанкинского университета науки и технологий и Китайского университета науки и технологий.

«Наши результаты показывают, что двухкомпонентная стратегия доставки нановакцины эффективна против атеросклероза», - приводит заявление авторов разработки газета South China Morning Post. Атеросклероз вызывает образование бляшек, отложений жировых веществ, холестерина и клеточных отходов в артериях, что может привести к образованию тромбов, инсульту и сердечным приступам.

Для создания такой вакцины китайские специалисты решили прикрепить антиген, который запускает иммунный ответ организма для предотвращения развития атеросклероза, к наночастицам оксида железа, а также отдельно прикрепить иммунный адъювант - вещество, используемое для усиления иммунного ответа - к другим наночастицам.

Ученые указали, что эта двухкомпонентная экспериментальная вакцина показала «многообещающие результаты» в ходе испытаний на мышах, пишет ТАСС.

«Чтобы выяснить, как долго нановакцины защищают от атеросклероза, потребуются дальнейшие исследования», - сообщили разработчики новой методики.