Общество

91-я годовщина со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина отмечается 9 марта

Юрий Гагарин — легендарный советский лётчик-космонавт, ставший первым человеком, совершившим полет в космос, родился 9 марта 1934. Его исторический полёт на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года открыл новую эру в освоении космического пространства и навсегда вписал имя Гагарина в мировую историю.

Фотохроника ТАСС/Валентин Черединцев

Юрий Гагарин, уроженец села Клушино Смоленской области, прошёл путь от простого сельского мальчика до национального героя Советского Союза. Его вклад в развитие космической программы и научное познание Вселенной сделал его символом мужества, решимости и стремления к новым высотам.

Память о Юрии Гагарине увековечена в многочисленных памятниках, музеях и названиях улиц по всему миру. Каждый год 12 апреля отмечается День космонавтики, а 9 марта — день рождения Юрия Гагарина — служит напоминанием о великом подвиге, который совершил этот выдающийся человек.