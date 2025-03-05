Общество

В России может снизиться стоимость лечения от гепатита С

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на отечественные аналоги лекарств от гепатита С и прорабатывает вопрос об их легализации и запуске в оборот. Это может произойти после выдачи правительством разрешения на реализацию и производство дженериков, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

«Служба согласовала цены на отечественный препарат «Велпатасоф» в рамках международного непатентованного наименования (МНН) «Велпатасвир+Софосбувир». Они снижены относительно зарегистрированной цены на иностранный референт «Эпклюза» на 40%», — рассказали в ФАС.

Там также отметили, что цена за упаковку этого отечественного дженерика из 28 таблеток в дозировке 100 мг + 400 мг согласована на уровне 68,7 тыс. рублей, а цена оригинального препарата в том же объеме составляет 114, 5 тысяч, пишут «Известия».

Кроме того, в ФАС сообщили, что служба согласовала стоимость первого отечественного дженерика «Пиглерия» в рамках МНН «Глекапревир + Пибрентасвир». Цены также снижены относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Мавирет» на 40%. Стоимость упаковки этого препарата из 84 таблеток в дозировке 100 мг + 40 мг согласована на уровне 103 тыс. рублей. А за такую же упаковку оригинального лекарства сейчас придется заплатить 171,7 тыс. рублей.