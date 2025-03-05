Общество

Таймплапс северного сияния сняли в Псковской области

Ночью с 8 на 9 марта над Псковской областьюпроходило северное сияние, запечатленное в таймлапсе, сообщили в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Владимир Колпаков / «ВКонтакте»

В видео, состоит из 1530 кадров.

Съемка проводилась с 23:40 8 марта по 02:14 9 марта на камеру Canon 6D с объективом Canon 16-35 на фокусном расстоянии 16 мм и диафрагме f/2.8. Используя настройки ISO 3200.

«Сияние получилось слабеньким, но, примерно в середине видео, проявилась красноватая часть, столбы и прочие прелести. Глазом было еле-еле заметно зеленоватое свечение у края горизонта всего лишь», - говорится в сообщении.

Съёмка проводилась с использованием оборудования, в том числе приобретённого в рамках научно-просветительского проекта «Поехали, который был реализован с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Напомним, соединение Луны и Марса запечатлил псковских фотограф на Завеличье недалеко от скейтпарка на улице Никольская в ночь на 9 марта