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Общество

Таймплапс северного сияния сняли в Псковской области

10.03.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Ночью с 8 на 9 марта над Псковской областьюпроходило северное сияние, запечатленное в таймлапсе, сообщили в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Владимир Колпаков / «ВКонтакте»

В видео, состоит из 1530 кадров.

Съемка проводилась с 23:40 8 марта по 02:14 9 марта на камеру Canon 6D с объективом Canon 16-35 на фокусном расстоянии 16 мм и диафрагме f/2.8. Используя настройки ISO 3200.

«Сияние получилось слабеньким, но, примерно в середине видео, проявилась красноватая часть, столбы и прочие прелести. Глазом было еле-еле заметно зеленоватое свечение у края горизонта всего лишь», - говорится в сообщении.

Съёмка проводилась с использованием оборудования, в том числе приобретённого в рамках научно-просветительского проекта «Поехали, который был реализован с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Напомним, соединение Луны и Марса запечатлил псковских фотограф на Завеличье недалеко от скейтпарка на улице Никольская в ночь на 9 марта

Источник: Псковская Лента Новостей
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