Общество

На рынке труда Псковской области рост ваканский увеличился на 6% - аналитики

За последний месяц работодатели Псковской области разместили около 3 тысяч новых вакансий на платформе hh.ru, что на 6% превышает спрос на кадры с начала года. Это свидетельствует о растущей активности работодателей в регионе.

Наибольший рост числа вакансий наблюдается в сфере искусства и массмедиа, где спрос на специалистов увеличился на 75%. Второе место по увеличению новых рабочих мест занимает сфера страхования с ростом на 48%. Третью позицию занимает управление персоналом, где потребность в HR-работниках возросла на 43%. Также отмечается 40% рост спроса на консультантов по стратегии и инвестициям, а на 35% увеличился спрос на топ-менеджеров.

«Весной этого года на рынке труда Псковской области наблюдается заметная активность со стороны работодателей. Однако в девяти профессиональных сферах за месяц было зафиксировано снижение потребности в новых работниках, среди которых административный персонал (-6%), маркетинг и реклама (-6%), финансы (-4%)», — комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Несмотря на снижение спроса в некоторых областях, наибольший доход в регионе можно найти в вакансиях для административного персонала, где средняя зарплата составляет около 98 тыс. рублей. На втором месте по уровню дохода находятся работники транспорта с зарплатой около 94 тыс. рублей, а на третьем — специалисты в сфере строительства и недвижимости с доходом в 77 тыс. рублей.