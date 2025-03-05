МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту

Средства от неизвестного отправителя могут поступать не только по ошибке, но и вследствие действий мошенников, которые просят перевести деньги на другую карту, а затем начать вымогать деньги, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
МВД порекомендовало при поступлении средств от неизвестного отправителя проверить счет, чтобы убедиться, что деньги действительно зачислены, проверив баланс через мобильное приложение или интернет-банк, поскольку сообщение о зачислении средств может оказаться подделкой. Также следует связаться с банком и уведомить о неожиданном поступлении денег.
«Не тратьте полученные деньги: до выяснения обстоятельств не используйте поступившие средства. Расходование этих денег может быть расценено как необоснованное обогащение, что влечёт за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки... Сохраняйте записи общения: Фиксируйте все контакты с предполагаемым отправителем, включая звонки и сообщения. Эти данные могут быть полезны в случае разбирательств», - добавили в МВД.