Общество

МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту

Средства от неизвестного отправителя могут поступать не только по ошибке, но и вследствие действий мошенников, которые просят перевести деньги на другую карту, а затем начать вымогать деньги, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Если на вашу банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой. Но в отдельных ситуациях может быть началом мошеннической атаки... Остерегайтесь самостоятельного возврата: если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема (например, с последующим шантажом в связи с переводом "террористу" или транзитным переводом украденных денег через вашу карту). Все операции по возврату должны осуществляться через ваш банк», - говорится в Telegram-канале ведомства.

МВД порекомендовало при поступлении средств от неизвестного отправителя проверить счет, чтобы убедиться, что деньги действительно зачислены, проверив баланс через мобильное приложение или интернет-банк, поскольку сообщение о зачислении средств может оказаться подделкой. Также следует связаться с банком и уведомить о неожиданном поступлении денег.

«Не тратьте полученные деньги: до выяснения обстоятельств не используйте поступившие средства. Расходование этих денег может быть расценено как необоснованное обогащение, что влечёт за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки... Сохраняйте записи общения: Фиксируйте все контакты с предполагаемым отправителем, включая звонки и сообщения. Эти данные могут быть полезны в случае разбирательств», - добавили в МВД.