Общество

В РФ проиндексируют социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75%, соответствующее постановление правительства подготовлено. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Такую помощь государства получат люди с инвалидностью и в случае потери кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», - сказал премьер. Как уточнили в пресс-службе кабмина, индексация составит 14,75%.

По словам Мишустина, индексация затронет почти 4,2 млн человек, пишет ТАСС.