Общество

Сдать ЕГЭ по математике предлагают родителям школьников в Великих Луках 25 марта

Всероссийская акция «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Великих Луках 25 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города.

Всероссийская акция, инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор - прим. ред.), пройдёт уже в девятый раз. Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к единому государственному экзамену, а также познакомить родителей выпускников с правилами и процедурой проведения экзамена.

В 2025 году родителям предлагается написать ЕГЭ по математике – одному из двух обязательных предметов, сдаваемые для получения аттестата. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ, составленные из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. В ходе акции участники получат возможность пройти все этапы проведения ЕГЭ: познакомиться с процедурой входа в пункт проведения экзамена, организации рассадки в аудиториях, узнать, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена, как организован контроль за объективностью проведения экзаменов, а также ознакомиться с КИМ ЕГЭ 2025 года по математике, дающими представление об экзаменационных заданиях.

Помимо родителей, возможность сдать пробный экзамен в этот день предоставляется и представителям органов власти, партий, общественных организаций, СМИ.

Город Великие Луки ежегодно принимает участие в акции. В 2025 году местом проведения акции станет гимназия имени Софьи Ковалевской по адресу: город Великие Луки, улица Пионерская, дом №4.

Время начала – 15:00. Прибыть нужно за 15 минут до старта. С собой необходимо взять паспорт и черную гелиевую ручку. Ориентировочная продолжительность мероприятия — до 1,5 часа, включая организационные моменты и ответы на вопросы.

Проверка работ, выполненных участниками акции, проводится только с их согласия. Результаты доводятся только до сведения участников. Ни в СМИ, ни в другие инстанции информация о результатах участников не сообщается.

Гражданам, желающим принять участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями» в городе Великие Луки, необходимо обратиться в управление образования администрации города Великие Луки по телефону: 78-14-5 до 18:00 24 марта или предварительно пройти регистрацию по ссылке.