Общество

В РФ могут расширить поддержку несовершеннолетних братьев и сестер погибших бойцов СВО

Меры соцподдержки могут быть расширены на несовершеннолетних сестер и братьев погибших бойцов СВО. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников специальной военной операции, на их родных братьев и сестер, не достигших возраста 18 лет, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей, воспитывавшихся в семье погибшего (умершего) участника специальной военной операции», - указано в перечне.

6 марта во время встречи с Путиным одна из ее участниц посетовала, что льготы для пасынков и падчериц участников СВО не предусмотрены. Она также рассказала, что единокровный брат ее погибшего на СВО сына, Героя России, не имеет права на эти льготы. Путин поручил проработать вопрос о том, чтобы приемные дети участников СВО, для которых не успели провести процедуру усыновления, а также братья и сестры военнослужащих получали льготы как члены семей ветеранов, пишет ТАСС.