Общество

В ходе операции «Лидер» псковская полиция выявила 10 несовершеннолетних нарушителей

С 25 по 28 февраля на территории Псковской области прошла оперативно-профилактическая операция «Лидер», направленная на предупреждение безнадзорности и защиту прав несовершеннолетних. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, операция выявила 10 несовершеннолетних нарушителей и 34 родителей, допустивших правонарушения.

В проведении операции «Лидер» было задействовано 127 полицейских, в том числе инспекторы ПДН, участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, инспекторы Госавтоинспекции, представители других служб и подразделений ОВД. В этом мероприятии также приняли участие представители исполнительной власти, органов управления образования и образовательных учреждений, другие субъекты системы профилактики и представители общественных объединений правоохранительной направленности.

В ходе проверки 465 мест массового скопления молодежи выявлено 211 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, и 147 родителей, негативно влияющих на детей. Также проведено 70 лекций и бесед по профилактике экстремизма и терроризма.

В ходе операции «Лидер» сотрудниками территориальных ОМВД привлечены к административной ответственности 10 несовершеннолетних. Выявлены 34 родителя (иных законных представителя), допустивших совершение правонарушений.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в Интернете, направленный на выявление лиц и интернет-ресурсов, пропагандирующих противоправное поведение, субкультуры криминального характера, деятельность неформальных молодежных объединений.

В полиции отметили, что в период проведения операции «Лидер» преступлений несовершеннолетними лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел, не допущено.