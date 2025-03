Общество

Умер сыгравший в «Гарри Поттере» Саймон Фишер-Бекер

Британский актер Саймон Фишер-Бекер, сыгравший привидение - Толстого Монаха в фильме о Гарри Поттере, умер в возрасте 63 лет. Об этом британской газете Metro сообщил его агент Ким Берри.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

В издании не уточнили причину смерти актера.

Саймон Фишер-Бекер исполнил роль приведения - Толстого Монаха в фильме «Гарри Поттер и философский камень» (Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001). Кроме того, он сыграл Дориума Мэлдовара, персонажа британского сериала «Доктор Кто» (Doctor Who, 2005-2022).