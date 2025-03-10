Общество

День работника органов наркоконтроля России празднуют 11 марта

В России 11 марта отмечается профессиональный праздник — День работника органов наркоконтроля, установленный Указом Президента РФ № 205 от 16 февраля 2008 года.

11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году указом президента России № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков. Оно было сформировано на базе Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).

В этом указе постановлялось «преобразовать Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при Министерстве внутренних дел Российской Федерации в Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (Госнаркоконтроль России).

За годы своей работы ведомство несколько раз переименовывалось, но всегда его деятельность направлена на эффективную реализацию мер по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на четкую работу в сфере профилактики наркомании. В задачи службы также входит борьба с наркобизнесом, контроль и надзор в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

5 апреля 2016 года уазом президента России Владимира Путина ФСКН была упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему Министерства внутренних дел, образовав объединённое Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Российской Федерации (ГУНК МВД России), пишет calendar.ru.

Сотрудники ведомства прилагают немало усилий для успешного выполнения поставленных целей, для защиты населения от наркотической угрозы. Только за последние несколько лет в России была выявлена и пресечена деятельность тысяч преступных групп и наркосообществ, ликвидированы десятки тысяч наркопритонов, проведены сотни международных полицейских операций. Тонны наркотических средств и психотропных веществ, в том числе героина, марихуаны и гашиша, синтетических наркотиков, не дошли до потребителей. Наметилась тенденция к сокращению уровня наркотизации населения, в первую очередь, среди молодежи.

Сегодня в свой профессиональный праздник все работники органов наркоконтроля заслуженно получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся сотрудники ведомства — государственные награды, почетные грамоты, благодарности и ценные подарки.