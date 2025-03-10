Общество

Продажи iPhone в России упали в 1,5 раза

В январе 2025 года по сравнению с первым месяцем 2024-го продажи iPhone в России снизились на 43%, почти в 1,5 раза. При этом онлайн-продажи смартфонов в РФ в штуках сократились почти на 9%, до 1,04 млн экземпляров. Это следует из отчета компаний-партнеров нескольких производителей электроники.

Apple выпала из топ-5 крупнейших брендов смартфонов на российском рынке: в январе 2024 года она занимала второе место по их продажам с долей 14,3%, спустя год — лишь шестое (9%). Впереди оказались бренды из КНР, а также Samsung.

За год продажи iPhone в России снизились примерно вдвое как в интернете, так и в обычных магазинах. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что причинами этого стали ограничения функциональности в РФ, рост цен на каждую новую модель, а также отсутствие мер по продвижению со стороны производителя.

По его словам, в России действительно велика лояльная аудитория Apple, но без поддержки любая лояльность не бесконечна. Как уточнил эксперт, обстоятельства приводят к тому, что многие меняют старые iPhone на функциональные и менее дорогие аппараты, например, брендов из КНР, пишут «Известия».

Динамику можно объяснить несколькими факторами, например, ценой, считает бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк. Он подчеркнул, что устройства Apple стоят достаточно дорого и поэтому рассчитаны только на лояльную аудиторию. Эксперт добавил, что при этом у моделей последних поколений еще не подошел срок обновления, часть потребителей не видит смысла переплачивать за новое устройство, у которого нет значимых отличий от предшественников как в плане функционала, так и дизайна.

Главная причина снижения спроса на продукцию Apple — ее очень высокая, почти заградительная цена, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.