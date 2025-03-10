В РФ могут признать дату окончания Ленинградской битвы днем воинской славы

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Днем воинской славы предлагается установить «9 августа - день окончания Ленинградской битвы (1944 год)».

«Признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда», - указывается в пояснительной записке к законопроекту.