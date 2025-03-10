Общество

За год в Псковской области вручили более 600 медалей «50 лет совместной жизни»

Медали «50 лет совместной жизни» в Псковской области в 2025 году начнут вручать с мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Председатель регионального комитета юстиции Марина Чамкина во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказала о медалях «50 лет совместной жизни», которые с 2024 года начали вручать семейным парам с полувековым юбилеем со дня регистрации брака.

Глава профильного комитета отметила, что если брак был зарегистрирован не в Псковской области, то супругам необходимо подать заявление в комитет. В прошлом году в благодарность за супружеское долголетие всего вручено более 600 медалей.