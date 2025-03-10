Общество

Молодежь Псковской области может выиграть гранты на патриотические проекты

Комитет по молодежной политике Псковской области призывает жителей региона подготовиться к предстоящему конкурсу молодежных инициатив в сфере патриотического воспитания. Отбор проектов стартует 17 марта, принять участие могут жители Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Цель конкурса — поддержать проекты, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение исторической памяти, организацию поисковых экспедиций и благоустройство памятных мест, связанных с военной историей региона.

Победителям конкурса будут предоставлены гранты на реализацию своих проектов в размере до 100 тысяч рублей.