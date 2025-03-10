Общество

Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

Мошенники воспользовались недавно заработавшим самозапретом на кредиты для обмана граждан, сообщили в Ассоциации развития финграмотности. Они звонят людям от имени сотрудников «Госуслуг» и уверяют, что запрет установлен неверно. Затем якобы для исправления ситуации предлагают перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой.

«Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий «Госуслуги», вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — пояснили в организации.

Получив доступ к аккаунту на госпортале, злоумышленники могут авторизоваться в приложении банка с помощью «Госуслуг», а затем получить доступ к счетам.

В ассоциации также отметили, что по фишинговой ссылке на телефон потерпевшего может загрузиться вирус. Такая программа способна читать СМС, в том числе коды для входа на «Госуслуги» или в интернет-банк, пишут «Известия».

Сигналы о попытках мошенничества с упоминанием самозапрета фиксируют и на платформе «Народного фронта» «Мошеловка». По словам эксперта Александры Пожарской, злоумышленники представляются «сотрудниками «Госуслуг», «представителями БКИ», «службой поддержки банков» и предлагают помощь в подключении самозапрета или снятия самозапрета, установленного по технической ошибке.

Напомним, ранее начал свою работу новый сервис на портале «Госуслуги», позволяющий пользователям устанавливать добровольный запрет на выдачу кредитов и займов.