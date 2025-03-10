Общество

Почти 50% псковичей пользуются нейросетями - опрос

49% псковичей пользуются нейросетями. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

33% псковичей используют ИИ для личных целей, 19% — в работе, 18% — для учебы. Мужчины применяют ИИ чаще женщин (52% против 45% соответственно), причем преимущественно для личных и учебных задач, тогда как женщины чаще используют его в профессиональной деятельности.

Уровень вовлеченности в технологии напрямую зависит от возраста: ИИ используют 64% псковичей до 35 лет, 44% — в возрасте от 35 до 45 лет и только 24% среди тех, кто старше 45. Молодёжь активно применяет ИИ во всех сферах: почти каждый второй — для личных целей, каждый третий — для учебы, 3 из 10 — в работе.

Чем выше доход, тем активнее псковичи используют нейросети: 24% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц против 52% среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Среди пользователей нейросетей 29% полностью удовлетворены качеством выполнения запросов, 59% — скорее удовлетворены, 10% — скорее не удовлетворены, а 2% — не удовлетворены вовсе.