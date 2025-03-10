Общество

Избирком объявляет старт конкурса молодежных проектов в Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области объявила о старте конкурсного отбора молодежных проектов, реализуемых на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

«Если тебе от 16 до 18 лет включительно, ты являешься учащимся образовательных организаций Псковской области и хочешь реализовать свой проект, то скорее подавай заявку на конкурс!» - пригласили молодежь к участию в Избирательной комиссии Псковской области.

Конкурсные работы делятся на пять направлений:

Страницы истории Псковской области – о сохранении исторической памяти о героях, известных личностях Псковской области;

80-летие Великой Победы – о сохранении и увековечении памяти о проявленном героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны, а также проведение мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы;

Добровольчество – о развитии и поддержке волонтерства;

Выбор молодежи – о совершенствовании процесса организации и проведения выборов, правовом просвещении молодых и будущих избирателей;

Молодые лидеры – о создании эффективной системы социальных лифтов и раскрытии потенциала молодежи в интересах развития страны.

Заявки принимаются до 3 апреля (21:00) посредством регистрации и заполнения соответствующих экранных форм веб-интерфейса на сайте голосмолодежи.рф. У участников есть возможность получить до 350 000 рублей на реализацию проекта. С более подробными условиями проведения конкурсного отбора можно ознакомиться в объявлении на сайте облизбиркома.