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Общество

Минцифры предупредило о новом виде мошенничества с самозапретом на кредиты

12.03.2025 11:31|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники «Госуслуг» не звонят и не предлагают снять самозапрет на кредиты - только сам пользователь может отменить его с помощью электронной подписи, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.

«Сервис "Госуслуг" по установлению самозапрета на кредиты и займы работает корректно. Отменить самозапрет может только сам пользователь, подписав заявление электронной подписью на токене или в приложении "Госключ". … Будьте бдительны: сотрудники "Госуслуг" не звонят с предложениями по снятию самозапрета и не присылают никаких ссылок!» - сообщило Минцифры.

Там же отмечается, что изменения статуса заявлений отображаются в личном кабинете. При этом никаких «некорректных» или «случайных» самозапретов быть не может, добавили в министерстве.

Ранее на этой неделе Минцифры рассказало о том, что более 5 миллионов россиян установили самозапрет на кредит через «Госуслуги» за 10 дней работы сервиса. Чаще всего самозапрет устанавливали москвичи (около 950 тысяч заявлений). В топ регионов по количеству жителей, которые установили самозапрет на кредиты, вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области.

Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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