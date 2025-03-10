Общество

Детский фонд в Псковской области ежегодно оказывает поддержку порядка 10 тысячам подопечных

Порядка 10 тысяч детей ежегодно получают поддержку Псковского областного отделения Российского детского фонда. Такими сведениями поделилась координатор программ областного отделения фонда Кристина Елецкая в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«За 37 лет работы фонда очень сложно подсчитать общее количество человек, но ежегодно мы, по нашим подсчетам, помогаем порядка 10 тысячам детей. Это разная поддержка, где-то материальная, где-то это мероприятие или конкурсы», – сказала Кристина Елецкая.

Российский детский фонд был создан 14 октября 1987 года как Советский детский фонд имени В. И. Ленина. Одновременно были образованы филиалы во всех регионах Российской Федерации и союзных республиках. В сентябре 1991 года получил современное название.