В Пскове есть волонтеры, которые с нами навсегда душой и сердцем – детский фонд 

Детский фонд на протяжении всего времени работы окружают волонтеры. Некоторые из них посвятили этой деятельности десятилетия, сообщила координатор программ Псковского областного отделения Российского детского фонда Кристина Елецкая в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).
Она добавила, что в работе им помогают волонтеры, некоторые из которых посвятили этому десятилетия.
«У нас есть волонтер, у которого в 2026 году будет 20 лет, как она с детским фондом. Она каждый день приходит в фонд и помогает руками: разбирает вещи, помогает в офисных делах. У нас есть волонтеры, которые навсегда душой и сердцем с фондом», – сказала координатор проектов фонда.
Детскому фонду зачастую требуется помощь различных видов. Например, автоволонтерство для перевозки вещей.