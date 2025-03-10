Кешбэк 100% на оплату тарифа: билайн запустил акцию за пополнение баланса

Билайн запустил акцию за пополнение баланса. С ее помощью можно удвоить бонусными рублями сумму пополнения баланса в первый месяц после покупки сим-карты.
Смысл акции достаточно прост: нужно лишь купить новую сим-карту оператора (вы можете приобрести новый номер или перейти в билайн, сохранив свой прежний), выбрать в приложении оптимальный для вас процент кешбэка, пополнить счет, активировать кешбэк и получить на баланс удвоенную сумму в виде бонусных рублей.
Таким образом можно получить до 10 000 бонусных рублей, которыми можно оплачивать услуги связи и подключенные к тарифу опции, а также домашний интернет с билайн тв в течение года или даже больше — все зависит от параметров вашего тарифа.
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