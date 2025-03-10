Общество

Александр Козловский: Дети должны учиться в столичных вузах и возвращаться в регионы

Дети из регионов должны учиться в столичных вузах и возвращаться на родину с новыми знаниями. Такое мнение депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), комментируя предложение председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко сократить прием в столичные вузы – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

«Эта позиция неправильная. Валентину Ивановну, скорее всего, просто неправильно поняли. Нужно, чтобы дети учились в столичных вузах, но важно, чтобы они возвращались и полученные знания применяли в регионах», — сказал Александр Козловский.

Напомним, по мнению Валентины Матвиенко, университеты столичных городов собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Такие вузы «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны в таком количестве рынку труда», добавила она.