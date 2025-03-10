Елена Даньшова: Сокращение приема студентов из регионов в столичные вузы ограничит их конституционные права

Сокращение приема студентов из регионов в столичные вузы является нарушением конституционных прав абитуриентов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова.
Она подчеркнула, что гораздо важнее создавать комфортные условия для возвращения выпускников в родные регионы, предлагая программы целевого набора и расширяя возможности трудоустройства.
«Другой вопрос в том, чтобы создать действительно комфортные, привлекательные условия для возвращения наших выпускников домой. Здесь это могут быть и целевые направления, причем в этом как раз наша область уже продвинулась вперед. Есть программа по привлечению педагогических специалистов, медицинских. Далее это, возможно, действительно расширение сети рабочих мест», — добавила депутат.
Говоря о переизбытке специалистов в таких областях, как экономика и юриспруденция, Елена Даньшова подчеркнула необходимость большего внимания к инженерно-техническим профессиям, которые остаются востребованными на рынке труда. Она выразила уверенность, что региональные вузы способны успешно развиваться, открывая новые направления подготовки и улучшая образовательную инфраструктуру.
На вопрос о возможном оттоке талантливых выпускников в зарубежные учебные заведения, депутат ответила: «Не вижу повода для беспокойства. Большинство ребят всё равно выбирают российские вузы».
Напомним, председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее мнению, университеты столичных городов собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Такие вузы «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны в таком количестве рынку труда», добавила она.