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Елена Даньшова: Сокращение приема студентов из регионов в столичные вузы ограничит их конституционные права

Сокращение приема студентов из регионов в столичные вузы является нарушением конституционных прав абитуриентов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова.

«Ограничение приема абитуриентов, я считаю, это ограничение их права на получение образования, их конституционного права. Абитуриент должен выбирать тот вуз, куда он хочет и может поступать», — заявила Елена Даньшова.

Она подчеркнула, что гораздо важнее создавать комфортные условия для возвращения выпускников в родные регионы, предлагая программы целевого набора и расширяя возможности трудоустройства.

«Другой вопрос в том, чтобы создать действительно комфортные, привлекательные условия для возвращения наших выпускников домой. Здесь это могут быть и целевые направления, причем в этом как раз наша область уже продвинулась вперед. Есть программа по привлечению педагогических специалистов, медицинских. Далее это, возможно, действительно расширение сети рабочих мест», — добавила депутат.

Говоря о переизбытке специалистов в таких областях, как экономика и юриспруденция, Елена Даньшова подчеркнула необходимость большего внимания к инженерно-техническим профессиям, которые остаются востребованными на рынке труда. Она выразила уверенность, что региональные вузы способны успешно развиваться, открывая новые направления подготовки и улучшая образовательную инфраструктуру.

«Этот вопрос действительно требует решения на правительственном уровне. Многие специальности, такие как экономические, юридические, гуманитарные и менеджмент, уже заняли свою нишу на рынке труда и, возможно, не так востребованы. А вот инженерно-технические специальности сейчас в дефиците. Поэтому здесь, я думаю, что из глубинки, из провинции как раз и будут поступать на инженерно-технические специальности. Проводя аналитику, у нас с каждым годом все больше выпускников нашей школы поступает именно на инженерные специальности», - добавила депутат.

На вопрос о возможном оттоке талантливых выпускников в зарубежные учебные заведения, депутат ответила: «Не вижу повода для беспокойства. Большинство ребят всё равно выбирают российские вузы».

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Напомним, председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее мнению, университеты столичных городов собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Такие вузы «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны в таком количестве рынку труда», добавила она.