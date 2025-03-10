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Как правильно настроить смартфон после первого включения, рассказали псковичам

Правильная настройка смартфона после покупки — это залог его долгой и бесперебойной работы. Менеджер МегаФона по мобильному оборудованию Дарья Томилина дала основные рекомендации, которые позволят максимально эффективно использовать устройство и избежать многих проблем в будущем.

Фото здесь и далее: Мегафон

Первое, что стоит сделать, — это включить устройство и проверить уровень зарядки. В первые несколько дней использования нового гаджета рекомендуется разряжать аккумулятор до 5%, а затем ставить его на зарядку. Однако важно не допускать падения уровня заряда ниже этого значения, чтобы избежать снижения емкости аккумулятора. Через неделю использования нужно стараться поддерживать заряд в пределах 40–80%, ориентируясь на 50% как на оптимальный уровень. Такой подход поможет продлить время автономной работы телефона и сохранить здоровье батареи.

Далее, после включения, нужно следовать инструкциям на экране. Выбрать язык, подключиться к Wi-Fi и войти в свою учетную запись (Google для Android или Apple ID для iPhone). Это позволит синхронизировать данные, такие как контакты, фотографии и приложения.

Для перехода со старого устройства можно воспользоваться встроенными инструментами для переноса данных. Большинство современных смартфонов предлагают функции переноса данных с помощью кабеля, Wi-Fi или облачных сервисов.

Важно обновить операционную систему нового смартфона. Нужно убедиться, что на нем установлена последняя версия операционной системы (iOS, Android и др.). Это позволит воспользоваться преимуществами последних оптимизаций, таких как более интуитивно понятный интерфейс, новые функции, лучшая производительность и повышенная безопасность.

Следующий этап — это настройка безопасности устройства. Сегодня мобильный телефон хранит в себе огромное количество личной информации. Чтобы гарантировать ее конфиденциальность, рекомендуется при первом использовании изменить PIN-код своей SIM-карты и обеспечить безопасный доступ к главному экрану с помощью кода, графического ключа или биометрических данных, если смартфон поддерживает такие функции.

Теперь можно начинать установку приложений. Для этого нужно скачать необходимые приложения из официальных магазинов (Google Play или App Store). Не забудьте настроить уведомления и разрешения для каждого приложения, чтобы избежать перегрузки системы, советует эксперт.

Дарья Томилина рекомендует удалить ненужные предустановленные приложения. К счастью, большинство из них можно удалить. Если нежелательное приложение не может быть удалено, его всегда можно отключить и удалить его обновления, чтобы уменьшить занимаемое им место на телефоне.

Нужно не забыть настроить автоматическое резервное копирование данных. Это спасет в случае потери или повреждения устройства. Резервные копии можно хранить в облачных сервисах, таких как Google Drive или iCloud, чтобы всегда иметь доступ к важной информации.

Последний шаг — изучение функций нового смартфона. Современные устройства предлагают множество полезных опций, таких как режим энергосбережения, родительский контроль, настройка жестов и многое другое. Эти функции позволят максимально эффективно использовать возможности гаджета.