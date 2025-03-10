Общество

К трем годам тюрьмы приговорили петербуржца в Великих Луках за мошенничество

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Санкт-Петербурга за серию мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуре Псковской области.

«Установлено, что в феврале 2023 года мужчина в составе организованной группы, выполняя роль курьера, ездил по адресам пожилых великолучан, которым ранее сообщали о том, что их родственники совершили ДТП и пострадали сами. Гражданин забирал у пожилых великолучан деньги, якобы для того, чтобы освободить родных от ответственности. От действий мошенников пострадали четверо человек в возрасте от 71 года до 85 лет. Сумма причинённого им ущерба составила 550 тыс. рублей», - отметили в прокуратуре.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворены иски о компенсации причинённого ущерба.