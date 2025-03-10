Общество

МВД предупредило россиян о последствиях сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях

МВД предупредило россиян о возможных последствиях от сдачи в аренду аккаунтов в социальных сетях, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Проданные или взятые в аренду учетные записи могут использоваться не только для мошенничества, но и для организации других тяжких и особо тяжких преступлений - таких как терроризм, экстремизм, вымогательство», - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, в настоящее время пользователи соцсетей и мессенджеров имеют возможность с помощью специальных программ узнать информацию о других пользователях, в том числе дату регистрации аккаунта и страну проживания. В результате у аферистов возник спрос на учетные записи, зарегистрированные в России несколько лет назад. Мошенники выкупают их либо берут в аренду на определенное время. Кроме того, в криминальный бизнес вовлекаются даже дети, к ним с предложениями нередко обращаются в чатах онлайн-игр и популярных Telegram-каналах, пишет РИА Новости.

Волк привела пример с подростком из Костромской области. Юноша, получив 1500 рублей за предоставление своего аккаунта зарубежному колл-центру, был введен в заблуждение. Анонимные работодатели уверили его в безопасности сделки, однако в результате школьник оказался вовлечен в преступную деятельность, фактически став соучастником организованной группы.

«Отдельно хочу обратиться к родителям и опекунам, социальным работникам и педагогам. Информационное пространство несовершеннолетних, а также их финансовые дела должны быть под вашим пристальным контролем», - добавила она.