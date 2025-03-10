Общество

ТОСы Псковского района подали рекордное число заявок на областной конкурс грантов

В текущем году ТОСы (территориальные общественные самоуправления) Псковского района подали рекордное количество заявок — 40 — на областной конкурс грантов территориального общественного самоуправления. Общая сумма проектов наших активистов составляет 12,5 миллионов рублей, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Представленные проекты охватывают широкий спектр направлений, призванных решить актуальные проблемы инфраструктуры и благоустройства. Среди них – организация и модернизация уличного освещения, благоустройство придомовых территорий, парков и зон отдыха, а также установка и обновление детских и спортивных площадок», - рассказала Наталья Федорова.

Глава отметила, что в год 80-летия Победы и в канун Дня защитника Отечества более 20 проектов посвящены увековечиванию памяти погибших защитников Отечества и патриотическому воспитанию молодежи.

«Эти инициативы подчеркивают важность сохранения исторической памяти и формирования гражданской позиции у молодого поколения», - подчеркнула глава района.

Напоминаем, что прием заявок завершился 12 марта. Во второй половине апреля будут подведены итоги областного конкурса ТОС. После того как станут известны победители областного этапа, начнется районный конкурс ТОС.

В районном конкурсе смогут принять участие все 49 ТОС, зарегистрированных на территории Псковского района. Это предоставит еще больше возможностей для инициативных граждан реализовать свои проекты и улучшить жизнь в своих населенных пунктах.

«Мы с нетерпением ждем результатов и желаем всем участникам успехов!» - заключила Наталья Федорова.