Общество

17% компаний в Пскове имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей – опрос

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недопустимым вопрос к женщинам о планах по рождению детей при найме на работу. Между тем гендерные стереотипы на рынке труда по-прежнему встречаются. Самая уязвимая категория на рынке труда — замужние женщины без детей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

17% компаний имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей. В отношении мужчин-соискателей такие предпочтения отмечаются только у 10% компаний.

Чаще всего работодатели стараются нанимать кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

Негласные запреты касательно женщин-соискателей, судя по ответам рекрутеров, есть в 1 из 10 компаний. Чаще всего дискриминируют замужних бездетных женщин из-за риска ухода в декрет. Негласные запреты в отношении мужчин встречаются реже: всего 7%.