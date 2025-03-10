Общество

Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области

Псковская Лента Новостей — это одно из самых мощных средств массовой информации на территории региона. Таким мнением поделилась глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

«На сегодня, наверное, будет правильно сказать, что Псковская Лента Новостей — это одно из самых мощных СМИ на территории нашего региона. И это СМИ интересно, в том числе, жителям Новоржевского муниципального округа. Его читают. Эти новости действительно актуальны, новости интересны, новости разнообразны. Самое главное, что все они вызывают интерес у жителей. Считаю, что четверть века, 25 лет, это довольно-таки большой срок, который позволил завоевать определенную аудиторию. Поэтому желаю Псковской Ленте Новостей, конечно, развития, интересных объективных материалов, процветания и информационного долголетия», - подчеркнула глава округа.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.