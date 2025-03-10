Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Снять проклятие
«Лёгкая кухня» Классические блины
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Как отправить ребенка в летний лагерь
Эхо несостоявшегося теракта
самозапрет на получение кредита
 
 
 
ещё Общество 10.03.2025 13:142 Борис Елкин призвал проголосовать за кошку Машу в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» 13.03.2025 17:300 Конкурс ораторского мастерства стартовал в Псковском филиале университета ФСИН 13.03.2025 17:190 Тала Нещадимова: Выходить на лед сейчас – крайне безответственно 13.03.2025 16:530 Более 130 соцпроектов финалистов нацпремии «Наш вклад» доступны жителям Псковской области 13.03.2025 16:510 Конвейерный интроскоп закупит Псковский музей-заповедник 13.03.2025 16:470 Александр Козловский вручил две медали 80-летия Победы в Красногородском округе
 
 
 
Самое популярное 10.03.2025 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии 10.03.2025 10:211 Подозреваемых в убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области 10.03.2025 13:344 Кого не пустят в Псковский кремль 10.03.2025 18:094 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом 09.03.2025 18:101 Восемь человек утонули в Псковской области за выходные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Конвейерный интроскоп закупит Псковский музей-заповедник

13.03.2025 16:51|ПсковКомментариев: 0

На интроскоп конвейерного типа Псковский музей-заповедник готов выделить более 10 410 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Изображение: «freepik»

Поставщик обязан будет доставить интроскоп в целости и сохранности, произвести монтаж и пусконаладочные работы.

Интроскоп — это рентгенотелевизионное оборудование для бесконтактного досмотра предметов. Повсеместно применяется в аэропортах, вокзалах и госучреждениях.

Товар должны будут доставить не позднее 50 дней с момента подписания договора. Определить поставщика планируется 21 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
В опросе приняло участие 213 человек
13.03.2025, 17:300 Конкурс ораторского мастерства стартовал в Псковском филиале университета ФСИН 13.03.2025, 17:260 Программа «Квадратные метры» с Олегом Брячаком стартует на ПЛН FM 13.03.2025, 17:210 «Дневной дозор»: Нужен ли в России «департамент эффективности»? 13.03.2025, 17:190 Тала Нещадимова: Выходить на лед сейчас – крайне безответственно
13.03.2025, 17:050 В Псковской области запустили программу «Земский работник культуры» 13.03.2025, 16:530 Более 130 соцпроектов финалистов нацпремии «Наш вклад» доступны жителям Псковской области 13.03.2025, 16:510 Конвейерный интроскоп закупит Псковский музей-заповедник 13.03.2025, 16:470 Александр Козловский вручил две медали 80-летия Победы в Красногородском округе
13.03.2025, 16:340 На массовую зарядку в парк Строителей приглашают псковичей 18 марта 13.03.2025, 16:310 Черта оседлости 13.03.2025, 16:120 Морозная погода ожидает псковичей на выходных 13.03.2025, 16:100 Сын ветерана передал музею-заповеднику «Изборск» ценные материалы из семейного архива
13.03.2025, 16:070 Фото- и видеотехнику закупят для Пушкиногорского культурно-досугового центра 13.03.2025, 15:480 Многодетная мать в Пскове приговорена к 20 часам обязательных работ за неуплату алиментов 13.03.2025, 15:330 Синоптики прогнозируют в Псковской области возврат зимней погоды 13.03.2025, 15:190 Новую «дорожную» выставку увидят посетители Пушкинского заповедника после реэкспозиции в «Музейной почте»
13.03.2025, 15:160 Платформа «Ростелеком. Лицей» поможет псковичам подготовиться к «Диктанту Победы» 13.03.2025, 15:140 Три температурных рекорда побиты в Псковской области в марте 13.03.2025, 15:120 Одного из собственников «Дома связи» в Пскове оштрафовали за неотремонтированные фасады 13.03.2025, 15:100 Гость подозревается в убийстве хозяина дома в Палкинском районе
13.03.2025, 15:050 В клещах 13.03.2025, 15:030 Спрос на российские ИИ-решения в большинстве отраслей превышает предложение 13.03.2025, 15:010 Сильные осадки ожидаются в Псковской области 14 марта 13.03.2025, 14:530 Розничные продажи российских вин достигли 660 миллионов бутылок — Роскачество
13.03.2025, 14:240 «IT-куб.Псков» закрыт на карантин  13.03.2025, 14:220 На ремонт участка улицы Вокзальной в Великих Луках готовы выделить более 15 млн рублей 13.03.2025, 14:190 По делу о банкротстве ГК «Кабош» утвердили мировое соглашение 13.03.2025, 14:130 Серые цапли возвратились в «Михайловское» с зимовки
13.03.2025, 13:590 Светлана Мельникова выступила на научных чтениях по наивному искусству 13.03.2025, 13:490 Вебинары о цифровизации бизнеса для псковских предпринимателей проходят в марте 13.03.2025, 13:470 Алексей Севастьянов: Утверждение охранных зон в Пскове позволит оперативно вносить изменения в градостроительный план 13.03.2025, 13:410 Сквер благоустроят напротив автовокзала в Острове
13.03.2025, 13:340 Путин отметил псковских десантников в боях за Курскую область 13.03.2025, 13:280 Беспроводные зарядки и наушники стали трендовыми подарками прошедших праздников — аналитики 13.03.2025, 13:250 Первый укус клеща в этом году зафиксирован в Псковском районе 13.03.2025, 13:160 В Псковском театре драмы в 50-й раз сыграли «Случайный вальс» и «Бовари»
13.03.2025, 13:130 10 самовольно размещенных рекламных конструкций демонтировали в Пскове 13.03.2025, 13:100 Пропавший в Острове слабослышащий подросток найден живым 13.03.2025, 13:080 Алексей Севастьянов: Мы должны достойно встретить ветеранов СВО и помочь им адаптироваться к мирной жизни 13.03.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Нужно ли перемирие в конфликте на Украине?
13.03.2025, 12:570 В Госдуме подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов 13.03.2025, 12:390 Без самолечения: какие лекарства для животных теперь продают по рецепту 13.03.2025, 12:310 Выставка «Псковский край» откроется в обновленной библиотеке имени Василёва 13.03.2025, 12:280 Интерактив: Успевают невербально договариваться
13.03.2025, 12:060 Умершему в Великих Луках подростку прижизненно диагностировали грипп с осложненной пневмонией 13.03.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Севастьяновым 13.03.2025, 12:021 Городские щепки 13.03.2025, 12:010 Открыта регистрация на псковский Бал Победы
13.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 марта 13.03.2025, 11:590 Рособрнадзор: 86% выпускников педагогических направлений работают по специальности 13.03.2025, 11:580 Научно-практическая конференция к 100-летию туберкулезного диспансера прошла в Пскове 13.03.2025, 11:411 Следи за собой
13.03.2025, 11:353 Интерактив: Дорожная недвижимость 13.03.2025, 11:330 Штрафы за выход на лед предлагают увеличить в Псковской области 13.03.2025, 11:310 За распространение фейков об армии псковича отправят в тюрьму на пять с половиной лет 13.03.2025, 11:150 В Пскове отметили День работников уголовно-исполнительной системы России
13.03.2025, 11:130 За год зарплаты энергетиков в Псковской области выросли на 11 тысяч рублей 13.03.2025, 11:070 Подросток скончался в инфекционной больнице в Великих Луках 13.03.2025, 11:040 Субботники проводят 24% компаний в Пскове — опрос 13.03.2025, 10:590 «Три мудреца»: Нужно ли перемирие в конфликте на Украине?
13.03.2025, 10:560 19 рыбаков погибли в Псковской области за четыре дня 13.03.2025, 10:470 Zewa сменит название в РФ на Zemma 13.03.2025, 10:460 «Зверьё моё»: Социально-ориентированное собаководство. ВИДЕО 13.03.2025, 10:400 Активисты в Великих Луках помогли закрасить граффити с рекламой наркотиков
13.03.2025, 10:351 С 14 марта на дорогах Псковской области заработают 48 новых камер фиксации нарушений ПДД 13.03.2025, 10:300 Интерактивная экскурсия «Закляни в глаза» пройдет в картинной галерее псковского музея 13.03.2025, 10:250 Жители Пскова и Опочки перевели мошенникам более 150 тысяч рублей 13.03.2025, 10:230 Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковской области с 17 марта
13.03.2025, 10:210 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о завершении муниципальной реформы и работе в Собрании 13.03.2025, 10:200 17% компаний в Пскове имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей – опрос 13.03.2025, 10:200 ТОСы Псковского района подали рекордное число заявок на областной конкурс грантов 13.03.2025, 10:030 Псковский словарь T2: петабайты, улитки и кибергигиена
13.03.2025, 09:540 В Пскове росгвардейцы задержали автоугонщика 13.03.2025, 09:511 Администрация Пскова требует признать реконструкцию магазина самовольной постройкой 13.03.2025, 09:430 Карантин по бешенству ввели в себежской деревне Ханево из-за енотовидной собаки 13.03.2025, 09:300 Инфляция в России начнет снижаться не раньше осени
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru