Общество

Конвейерный интроскоп закупит Псковский музей-заповедник

На интроскоп конвейерного типа Псковский музей-заповедник готов выделить более 10 410 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Изображение: «freepik»

Поставщик обязан будет доставить интроскоп в целости и сохранности, произвести монтаж и пусконаладочные работы.

Интроскоп — это рентгенотелевизионное оборудование для бесконтактного досмотра предметов. Повсеместно применяется в аэропортах, вокзалах и госучреждениях.

Товар должны будут доставить не позднее 50 дней с момента подписания договора. Определить поставщика планируется 21 марта.