Общество

До +8 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 14 марта

Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области 14 марта, сообщили в региональном гидрометцентре.

Местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами небольшие, по юго-востоку области в виде дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток будет находиться в диапазоне от -2 до +3 градусов. По юго-востоку области от +3 до +8 градусов.

Атмосферное давление низкое.