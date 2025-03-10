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Общество

В РФ намерены установить минимальную цену на услугу сертификации обуви

14.03.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

В РФ могут установить минимальную цену на услугу сертификации обуви. Такое предложение депутат «Единой России» Татьяна Буцкая озвучила на совещании с ведомствами в преддверии Госкомиссии по противодействию контрафакту.

В РФ сертификация нужна для товаров, которые имеют социальную значимость, — это продукты питания, детские товары, автомобили, техника и электроника. Буцкая уточнила, что для ее оформления производителю необходимо пройти ряд процедур, которые строго регламентированы: оценку завода, лабораторные исследования и другие.

Для этого, по словам депутата, нужны определенные оборудование и реагенты. Получается, что все эти услуги можно оценить по отдельности и выявить их среднюю и минимальную стоимость. Буцкая добавила, что пока не оценивала подобные показатели, пишут «Известия»..

«Мы должны понимать, что сейчас на рынке, помимо добросовестных компаний, работают и те, которые просто «рисуют» сертификаты за очень приемлемые деньги. В таких случаях производители не передают свои товары на обязательные исследования, но получают нелегальные документы качества и безопасности, по которым допускают к продажам. В итоге, покупатели сталкиваются с некачественными товарами. Наш подход позволяет решить эту проблему: бизнес с дешевыми и нелегальными документами останется без легкого дохода, что выбьет такие компании с рынка», — пояснила эксперт.

Затраты при правильном проведении всех процедур сертификации доходят до 100 тыс. рублей, отметил на совещании в Роскачестве глава Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Дмитрий Гузов. Это следует из стенограммы мероприятия, с которой ознакомились «Известия». При этом ведущие компании на рынке указывают стоимость в 4–10 раз ниже.

Источник: Псковская Лента Новостей
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