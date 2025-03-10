Общество

Число связанных с ИИ судебных дел выросло почти в полтора раза

Количество судебных дел, связанных с искусственным интеллектом, выросло на 39% за четыре года, сообщили в исследовательском центре «Аналитика. Бизнес. Право».

Лидерами по количеству рассмотренных дел, в которых фигурируют правонарушения с использованием ИИ, стали Москва и Московская область. На втором и третьем местах находятся Санкт-Петербург и Свердловская область, далее следуют Новосибирск и Краснодар.

По словам автора исследования и директора центра Венеры Шайдуллиной, в сфере интеллектуальной собственности чаще всего возникают споры о правах на контент, созданный с помощью нейросетей, а также конфликты по поводу патентования решений, пишут «Известия».

«В сфере защиты прав потребителей встречаются споры с банками по поводу решений, принятых автоматизированными системами скоринга, конфликты из-за ошибок чат-ботов и автоматических систем обслуживания, претензии к качеству услуг, оказанных с использованием ИИ. В административной практике наблюдаются случаи обжалования штрафов с камер с системами распознавания, споры о законности использования систем распознавания лиц, конфликты в связи с автоматической фиксацией нарушений», — пояснила она.

Учредитель МКА «Постанюк и партнеры» адвокат Владимир Постанюк добавил, что судебная практика по делам с использованием искусственного интеллекта демонстрирует существенный рост. В уголовных преступлениях используются нейросети для создания фальшивых документов или генерации голоса.