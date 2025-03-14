«Краски города»: Танцы и фитнес для энергии и тонуса. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию выпуска программы «Краски города», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 марта.
Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Сегодня в выпуске:
- Здоровье по сезону: танцы и фитнес для энергии и тонуса.
- Культурные выходные всей семьей: как красиво завершить эту неделю.
- Интересные о важном: абсолютная чемпионка мира и Европы по воздушной гимнастике Софья Колоскова рассказала, как пришла в спорт, что для нее значат титулы и какие спортивные навыки помогают ей в бизнесе и в жизни.
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?