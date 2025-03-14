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Общество «Знание» запустило онлайн-курс по профилактике неонацизма среди молодежи

Российским обществом «Знание» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи разработан онлайн-курс «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Курс функционирует на платформе Знание. Академия с ноября 2024 года и предназначен для учителей, педагогов, преподавателей, сотрудников сферы молодежной политики и состоит из 20 уроков, включающих в себя видео-лекции, конспекты и дополнительные материалы по теме урока.

Онлайн-курс разработан с целью повышения качества профилактики распространения идеологии неонацизма в детской и молодежной среде. Наша команда разработала специализированный курс, направленный на методическое и информационное оснащение специалистов по тематике противодействия распространению неонацизма в детской и молодежной среде. На курсе можно узнать о современных методах профилактики неонацизма, каналах пропаганды и механизмах вербовки неонацистских течений в сети Интернет и о том, как создавать и продвигать позитивный профилактический контент.

В Курсе рассматриваются следующие темы: «Сущность и виды неонацизма», «Русофобия как составная часть неонацистских угроз для России», «Угрозы украинского неонацизма для современной российской молодежи», «Деятельность неонацистских течений и организаций в сети Интернет: каналы пропаганды и механизмы вербовки», «Профилактика распространения идеологии неонацизма: виды, инструменты и форматы работы», «Профилактическая работа в сети Интернет», а также «Роль лидеров мнений в профилактике и просвещении».

Обучение в Образовательной программе и на Курсе проходит автоматизировано, дистанционно и бесплатно.