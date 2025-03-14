Общество

Профилактике неонацизма учат педагогов и специалистов сферы молодежной политики в России

Онлайн-курс «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде» разработали для российских учителей, педагогов, преподавателей и сотрудников сферы молодежной политики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.



Фото: freepik

В курсе рассматриваются следующие темы:

«Сущность и виды неонацизма», «Русофобия как составная часть неонацистских угроз для России»,

«Угрозы украинского неонацизма для современной российской молодежи»,

«Деятельность неонацистских течений и организаций в сети Интернет: каналы пропаганды и механизмы вербовки»,

«Профилактика распространения идеологии неонацизма: виды, инструменты и форматы работы»,

«Профилактическая работа в сети Интернет»,

«Роль лидеров мнений в профилактике и просвещении».

Курс функционирует на платформе Знание.Академия с ноября 2024 года и состоит из 20-ти уроков, включающих в себя видео-лекции, конспекты и дополнительные материалы по теме урока.

«На курсе можно узнать о современных методах профилактики неонацизма, каналах пропаганды и механизмах вербовки неонацистских течений в сети Интернет и о том, как создавать и продвигать позитивный профилактический контент» - рассказали в региональном правительстве.

Онлайн-курс разработан Российским обществом «Знание» совместно с федеральным агентством по делам молодежи. Обучение проходит дистанционно и бесплатно.