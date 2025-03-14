Профилактике неонацизма учат педагогов и специалистов сферы молодежной политики в России

Онлайн-курс «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде» разработали для российских учителей, педагогов, преподавателей и сотрудников сферы молодежной политики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.
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В курсе рассматриваются следующие темы:
Курс функционирует на платформе Знание.Академия с ноября 2024 года и состоит из 20-ти уроков, включающих в себя видео-лекции, конспекты и дополнительные материалы по теме урока.
«На курсе можно узнать о современных методах профилактики неонацизма, каналах пропаганды и механизмах вербовки неонацистских течений в сети Интернет и о том, как создавать и продвигать позитивный профилактический контент» - рассказали в региональном правительстве.
Онлайн-курс разработан Российским обществом «Знание» совместно с федеральным агентством по делам молодежи. Обучение проходит дистанционно и бесплатно.