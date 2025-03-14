Общество

В 2025 году планируют провести догазификацию в 3216 домовладений

О темпах догазификации и участии региона во всероссийской акции «Храним огонь Победы» поговорил глава региона Михаил Ведерников с руководителем регионального отделения Газпрома Антоном Дымовым. Об этом лидер региона сообщил в своих соцсетях.



Фото: telegram-калан Михаила Ведерникова

Построили более 26 тыс км газовых сетей, подключили более 400 домовладения. В Новую Гоголевку пущен газ, в рабочем поселке Локня выполнены строительно-монтажные работы, после проверки документации, будет выполнен пуск газа за железную дорогу.

На этой неделе региональное отделение Газпрома получило согласование РЖД на аренду земли для выполнения работ в поселке Пыталово. Со следующей недели начнется прокол земельного полотна под железной дорогой. Потенциал подключения — порядка 120-ти домовладений.

Губернатор обратил внимание, что обращения семей военнослужащих необходимо отрабатывать в приоритетном порядке.

Акция «Храним огонь Победы» базируется на двух объектах — в Ершово и в Локне.

Строительно-монтажные работы в деревне Ершово выполнены, ожидается благоустройство, которым руководит администрация Псковского района. В конце марта будет доставлена горелка и звезда, при благоприятных погодных условиях в эти же даты будет осуществляться их монтаж.

В поселке Локня выполнены дренажные работы. На следующей неделе в плане приступить к строительно-монтажным работам.

«В сроки мы точно уложимся» — заверил руководитель регионального отделения Газпрома Антон Дымов.