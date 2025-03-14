Общество

Массовое катание на льду для более чем 100 молодых прошло в Пскове. ФОТО

Массовое катание на льду «Ледовые забавы» собрало более 100 представителей молодежи города Пскова сегодня, 15 марта, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Молодежь пришла сюда, чтобы обменяться позитивом и провести время с пользой для здоровья. Мы не ожидали такого отклика, в первый же день все места были разобраны желающими, а это порядка 150-ти заявок! Ребята, мы вас любим и ждем на наших дальнейших мероприятиях.», - прокомментировали катание сотрудники Псковского городского молодежного центра.



Фото: Елена Ярошенко

Для представителей молодежи от 14 до 35 мероприятие было бесплатным. Катание на льду от псковского молодежного центра является ежегодным традиционным мероприятием, открытым для всех желающих.



Фото: сообщество «Первая Помощь I Тактическая Медицина» во ВКонтакте

«Бесплатное массовое катание для молодежи прошло с большим успехом! Звучала зажигательная музыка, создавая отличное настроение. Многие научились кататься на коньках или улучшили свои навыки благодаря помощи опытных инструкторов», - поделились впечатлениями волонтёры-медики Первой Помощи, которые в этот день следили за безопасностью на льду.



Фото: Вероника Хохлова

Участники обменивались впечатлениями о мероприятии во время и после проведения катаний. Организаторы собирают обратную связь с каждого мероприятия, улучшая их качество.

В этом году мероприятие посвящено Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.