Две псковские школьницы участвуют в финале олимпиады по избирательному праву «Софиум»

На площадке Центральной избирательной комиссии РФ 17 и 18 марта проходит заключительный этап всероссийской олимпиады по избирательному праву «Софиум». Псковскую область в финале представляют двое учащихся, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
Фото: Избирательная комиссия Псковской области
Виктория Петрова, ученица 10-го класса средней школы №2 города Пскова, и Ирина Жора, учащаяся 11-го класса гимназии №29 города Пскова, примут участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады.
Финал собрал 106 школьников из 46 регионов и федеральной территории «Сириус». Отметим, что общее количество участников составило рекордные 15 500 человек.
«Всей нашей большой командой избирательной системы Псковской области давайте пожелаем девочкам успеха в прохождении испытаний», - отметили в Избирательной комиссии Псковской области.