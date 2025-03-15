Общество

На молодёжные проекты в сфере патриотического воспитания псковичи могут получить до 100 тысяч рублей

Комитет по молодёжной политике Псковской области объявил о проведении регионального конкурса молодёжных инициатив, приуроченного к Году защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Конкурс предусматривает четыре направления:

Патриотическое воспитание детей и молодёжи. Сохранение исторической памяти. Организация поисковых экспедиций. Благоустройство воинских захоронений, мемориалов и обелисков.

Заявки на участие принимаются до 27 марта включительно. Итоги конкурса будут подведены до 10 апреля.

Победители конкурса получат гранты размером до 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов на территории Псковской области.

Подробности о проведении конкурсного отбора можно узнать на сайте регионального комитета по молодежной политике.