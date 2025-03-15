Общество

Участники форсайт-сессии Международного лагеря «Курган Дружбы» успешно защитили свои проекты

В Псковской области завершается форсайт-сессия Международного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы», посвященная подготовке к 66-ой международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставила редакция газеты «Пушкинский край»

Более 150 ребят из Псковской области и Республики Беларусь собрались в Пушкиногорском муниципальном округе, чтобы познакомиться, подружиться и подготовиться к участию в 66-й встрече на Кургане дружбы.

На торжественной церемонии открытия сессии участников приветствовал врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев. Он выразил уверенность, что мероприятие пройдет с большой пользой для всех. «Этот год насыщен патриотическими событиями, мы празднуем 80 лет Победы в Великой Отечественной войне — эта дата значима как для жителей России, так и для жителей Республики Беларусь. Здесь собрались настоящие патриоты, ребята, которые знают свою историю, гордятся ей, а также обязательно постараются ее сохранить», — отметил он, пожелав детям продуктивной работы и новых встреч уже летом на Кургане Дружбы.

На мероприятии также присутствовал директор Экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Валерий Кузьмин.

«Очень приятно видеть столько людей, мотивированных и заряженных на работу. В ваших руках — будущее идейное наполнение Кургана Дружбы. Может быть, в этом зале есть люди, благодаря целеустремленности которых появится новый объединяющий смысл этого традиционного и важного для наших стран мероприятия», — отметил он в своем выступлении.

В рамках форсайт-сессии Валерий Кузьмин прочитал лекцию о смыслах и событиях Великой Отечественной войны, которыми окружено появление мемориала «Курган Дружбы», рассказал о подвигах Красной армии на фронте, а также партизан и работников предприятий в тылу, о принципах ведения войны врагом и о периоде оккупации и т. д.

Последующие мероприятия трехдневной сессии продолжили знакомить участников с историей Кургана Дружбы. Кроме того, для ребят были организованы различные мастер-классы и тренинги патриотического характера, а также направленные на изучение проектной деятельности.

Ключевой задачей встречи стала разработка собственных проектов школьников по направлениям «Художники», «Хранители истории» и «Защитники». По итогам сессии было сформулировано 11 проектов патриотической и просветительской направленности. Вся командная деятельность прошла оценку экспертного жюри, в состав которого вошли Первый Заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова, Заместитель Губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, руководители исполнительных органов региона.

В ходе защиты своих проектов ребята справились с эмоциями и блестяще представили инициативы, а также ответили на вопросы жюри.

По итогам обсуждения лучшими проектами были признаны квиз «Курган Дружбы» в направлении «Художники», документальный фильм «История, выросшая из земли» в направлении «Хранители» и проект «Наши Герои» в направлении «Защитники».

Квиз объединит в себе три игровых трека: «Курган Дружбы», «Союзное государство. Традиции», «Великая Отечественная война». Участникам игры предстоит соотнести места на топографической карте, отгадать национальные блюда и фразеологизмы, вспомнить исторические события Великой Отечественной войны и героев Кургана Дружбы. Любой желающий сможет сыграть в квиз 6 июля 2025 года.

Документальный фильм «История, выросшая из земли» повествует о важности международного сотрудничества и преемственности поколений. В него будут включены фрагменты архивной видеохроники, посвященные открытию Кургана Дружбы в 1959 году. Сюжет фильма разворачивается в месте, где сходятся три границы, там начинается увлекательное путешествие пионеров. Им предстоит преодолеть множество трудностей, чтобы попасть в будущее и увидеть, как развивается проект «Курган Дружбы». Премьера фильма состоится в июле 2025 года.

Третий медиа-проект будет посвящен рассказам молодежи о героических подвигах своих предков во времена Великой Отечественной войны.

Разработанные проекты будут представлены для использования в школах Российской Федерации и Республики Беларусь.

Остальные проекты также войдут в программу подготовки 66-ой встречи ветеранов и будут дополнительно проработаны совместно с кураторами во время летней смены Международного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы».

Помимо активной работы в Пушкинских Горах ребята смогли познакомиться с жизнью и творчеством Александра Пушкина, прогулявшись по усадьбе Михайловское с экскурсоводами от музея-заповедника.

Напомним, Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Республики Беларусь и Латвии проходит ежегодно в июле. Ее гостями становятся сотни людей: официальные лица стран-участниц, представители ветеранских и общественных организаций, местные жители, молодежь. Все они собираются на стыке границ трех государств, чтобы вспомнить и почтить память объединенного советского народа в борьбе против фашистских захватчиков.